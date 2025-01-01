Las Calificaciones Crediticias en Escala Nacional para Argentina constituyen una opinión sobre la calidad crediticia de entidades (emisor, empresa, institución financiera o calificación de crédito de contraparte) o sobre su capacidad general para cumplir con obligaciones financieras específicas (calificación crediticia de emisión), en relación con la de otros emisores y emisiones en el mercado argentino.

Las calificaciones crediticias en escala nacional ofrecen un rango respecto al riesgo crediticio dentro del país. Dado el enfoque sobre la calidad crediticia dentro de un solo país, las calificaciones en escala nacional no son comparables entre países. A fin de distinguir las calificaciones en la escala nacional para Argentina de las calificaciones en escala global de S&P Global Ratings, se agrega el prefijo ‘ar’.

Definiciones de Calificaciones en Escala Nacional de Argentina